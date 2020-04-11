المملكة والبحرين تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وجرى -خلال الاتصال- بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم. علاقات متجذرة نوّه وزير الخارجية بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، مجددا تأكيد حرص المملكة العربية السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. تقدير واعتزار أعرب الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.



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