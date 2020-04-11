الكرملين: مستشفيات موسكو تعمل بما يفوق طاقتها بسبب «كورونا»

قال الكرملين، اليوم السبت، إن «تدفقا ضخما» من مرضى فيروس كورونا المستجد بدأ يشكل ضغوطا هائلة على المستشفيات في موسكو مع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد لما يفوق المئة.
وفرضت السلطات في موسكو وعديد من مناطق البلاد الأخرى إجراءات عزل لما يقرب من أسبوعين لكبح انتشار المرض، لكن مسؤولين قالوا إن المستشفيات في العاصمة ما زالت تشهد ضغوطا تفوق طاقتها.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي نقلتها وكالات أنباء روسية: «الوضع في موسكو وفي سان بطرسبرج، لكن بالأخص في موسكو، متوتر جدا لأن عدد المرضى يتزايد».
وتابع قائلا: «هناك تدفق هائل للمرضى. نشهد مستشفيات تعمل في موسكو في أجواء طوارئ شديدة التوتر وبروح البطولة».
وسجلت روسيا 13584 حالة إصابة بالفيروس وقالت السلطات إنها سجلت 12 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض في اليوم السابق مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 106 حالات.
وأضاف بيسكوف أن أمر اقتراب البلاد من ذروة التفشي لن يتضح سوى في الأسابيع القليلة المقبلة.
وحتى أواخر مارس قال المسؤولون الروس: إن الموقف في بلادهم تحت السيطرة وليس هناك وباء.
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