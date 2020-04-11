أكثر من 100 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

أودت جائحة فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 103141 شخصاً في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الوباء في نهاية ديسمبر في الصين، وفقاً لحصيلة رسمية، اليوم السبت.

وتم تشخيص أكثر من مليون و700760 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء. ومع ذلك، فإن هذا العدد لا يعكس سوى جزء صغير من عدد المصابين فعلياً بالعدوى، إذ يلجأ عدد كبير من البلدان الآن فقط لفحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين هذه الحالات، يُعتبر ما لا يقل عن 341100 أنهم شُفيوا.

إيطاليا التي سجلت أول وفاة على صلة بكوفيد-19 في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع 18849 وفاة من بين 147577 إصابة. وأعلنت السلطات شفاء 30455 شخصاً.

بعد إيطاليا، تأتي الولايات المتحدة التي تسجل 18777 وفاة من بين 501615 إصابة، ثم إسبانيا التي تسجل 16353 وفاة من بين 161852 إصابة، وفرنسا مع 13197 حالة وفاة و124869 إصابة، فالمملكة المتحدة مع8958 وفاة و73758 إصابة.

وسجلت الصين (باستثناء منطقتي هونغ كونغ وماكاو) ما مجموعه 81953 إصابة (46 جديدة بين الجمعة والسبت) و3339 وفاة (3 جديدة) فيما شُفي 77525 مريضاً.

ومن ثم يتبين أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من حيث عدد الإصابات مع 501615 إصابة مسجلة رسميا بما في ذلك 18777 وفاة فيما شفي 29191 مريضاً.

وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا السبت عند الساعة 11,00 ت غ 71335 وفاة من بين 871047 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 19356 وفاة من بين 523661 إصابة. وأحصيت في آسيا 4718 وفاة و133597 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4632 وفاة و95005 إصابات، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2333 وفاة و56888 إصابة، وإفريقيا692 وفاة و12884 إصابة، وأوقيانيا 64 وفاة و7687 إصابة.