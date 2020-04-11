يبلغ من العمر 7 سنوات.. طفل يُغادر مستشفى سانية الرمل بعد انتصاره على كورونا

في اجواء احتفالية، غادر طفل، اليوم السبت، مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، بع انتصاره على فيروس كورونا المستجد، كان قد أُصيب بعد مخالطته عدد من أفراد أسرته الصغيرة.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، خالط والديه الذان تأكدت إصابتهما كذلك قبل مدة قصيرة، بالفيروس.

وتماثل والد الطفل للشفاء مؤخرا، بعد إخضاعه رفقة ابنه للفحوصات المخبرية والسريرة التي أكدت خلو جسمه من الفيروس، فيما لازالت والدته تُصارع الفيروس بنفس المستشفى.

وبهذا تُسجل مدينة تطوان أول حالتي شفاء لطفل كان مصابا بفيروس كورونا، وهي الأولى كذلك على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة‎ في الوقت الذي سجلت فيه إجمالي 11 حالة شفاء.