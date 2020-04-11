وزارة الصحة: بعض الأشخاص لا يحسنون استعمال الكمامة ولابد من تفادي لمسها

نبه محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم السبت، إلى عدم الاستعمال الصحيح للكمامات.

وقال اليوبي، خلال التصريح الصحافي اليومي، المخصص للكشف عن الحصيلة الوبائية بالبلاد، إنه من خلال الاطلاع على بعض الصور، يتضح أن بعض الأشخاص لا يحسنون استعمال الكمامات، بل ويلمسونها.

ونبه المسؤول إلى أن الأصل في وضع الكمامة هو منع تسرب الفيروس، وبالتالي تفادي لمسها.

وأقرت الحكومة المغربية، يوم الاثنين الماضي، إجبارية وضع الكمامات لكل الأشخاص الذين يغادرون استثنائيا، مقر سكنهم.

Advertisements