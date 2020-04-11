نبه محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم السبت، إلى عدم الاستعمال الصحيح للكمامات.
وقال اليوبي، خلال التصريح الصحافي اليومي، المخصص للكشف عن الحصيلة الوبائية بالبلاد، إنه من خلال الاطلاع على بعض الصور، يتضح أن بعض الأشخاص لا يحسنون استعمال الكمامات، بل ويلمسونها.
ونبه المسؤول إلى أن الأصل في وضع الكمامة هو منع تسرب الفيروس، وبالتالي تفادي لمسها.
وأقرت الحكومة المغربية، يوم الاثنين الماضي، إجبارية وضع الكمامات لكل الأشخاص الذين يغادرون استثنائيا، مقر سكنهم.
وقال بلاغ مشترك لكل من وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني.
كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة، بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.
وأضاف المصدر ذاته أنه وفي هذا الصدد، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: بعض الأشخاص لا يحسنون استعمال الكمامة ولابد من تفادي لمسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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