اليوبي: تراجع المعدل العمري للمصابين بفيروس كورونا نتيجته تسجيل إصابات لدى صغار السن

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم السبت، أن المعدل العمري لدى الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا عرف انخفاضا إذ سُجل في 46.5 سنة، مع امتداد مدى العمر من شهرين إلى 56 سنة.

وأوضح المتحدث أن سبب انخفاض المعدل العمري هو تزايد اكتشاف البؤر العائلية، الأمر الذي تسبب في إصابة عدد كبير من الأشخاص في عمر صغير، مضيفا أنه من بين 97 حالة التي سُجلت في 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 70 في المائة منهم ضمن المخالطين خضعوا للتحري الوبائي.

ولازالت جهة الدار البيضاء السطات، حسب التصريح الصحافي لوزارة الصحة، تتصدر عدد الإصابات، متبوعة بجهة مراكش أسفي ثم جهة الرباط القنيطرة ثم جهة فاس مع الإشارة إلى أنه جهتي الداخلة واد الذهب وجهة كلميم واد نون سجلت فيهم أقل عدد من الإصابات.

وأضاف اليوبي في تصريحه أنه ما يفوق 70 في المائة هي حالات بسيطة، و14 في المائة لم تكن بثاتا تظهر عليها أي أعراض المرض، والباقي كانت حالات متطورة أو حرجة.

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وسجلت وزارة الصحة اليوم السبت، إصابة 97 شخص بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، ليرتفع عدد الإجمالي للإصابات إلى 1545 إصابة مع استبعاد 6403 ووفاة 4 أشخاص مع شفاء 22 حالة جديدة.