عاجل.. تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة .. الحصيلة: 1545 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إصابة 97 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، ليرتفع عدد الإجمالي الإصابات إلى 1545، مع استبعاد 6403.
وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحافي حول الحالة الوبائية للمغرب، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في 24 ساعة، ليرتفع العدد إلى 111 حالة.
وأضاف المتحدث أنه منذ يوم أمس على الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة السادسة من اليوم السبت، تم تسجيل 22 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المعافاة إلى 146 حالة أجري لها التحليل المخبري وكانت نتيجته سلبية.
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