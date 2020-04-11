الإسبان يستأنفون العمل يوم الاثنين.. مقرات العمل يجب أن تكون درجة حرارتها بين 23 و26 درجة

تواصل إسبانيا فرض الحجر الصحي لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والذي يمتد حتى الـ 26 من شهر أبريل الجاري.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن وزارة الصحة فرضت مجموعة من الشروط والإجراءات الوقائية لاستئناف العمل بداية من الاثنين المقبل، بينها إلزامية الكمامة في حال كون طبيعة العمل تفرض الاتصال بأشخاص آخرين.

وفرضت الوزارة الوصية بالجارة الشمالية للمغرب ضرورة الأداء بالبطائق البنكية، مشددة على كون الحرارة داخل مقرات العمل يجب أن تكون بين 23 و26 درجة، مع ضرورة تنظيف البدل بشكل يومي في حرارة أكثر من 60 درجة.

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وأوصت وزارة الصحة الإسبانية بضرورة تطبيق 3 خطوات اعتبرتها ضرورية، ويتعلق الأمر بالحفاظ على مسافة الآمان بين الأشخاص، وتخصيص آماكن لتنظيف اليدين وكذا توفير وسائل التعقيم.

ودعت الوزارة ذاتها الأشخاص الذين لديهم أعراض “كورونا” بعدم التوجه إلى مقرات العمل، وكذا الاشخاص المخالطين لمن ظهرت لديهم أعراض الجائحة، كما فرضت على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بضرورة التوفر على ترخيص طبي.