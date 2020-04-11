غانتس يطلب من ريفلين تمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلب رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، مساء اليوم، السبت، من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تمديد مهلة التفويض الممنوحة له لتشكيل حكومة إسرائيلية، علما بأن مهلة الـ28 التي يمنحها له القانون تنتهي ليلة الإثنين الثلاثاء المقبلة.

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