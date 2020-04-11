سان جيرمان يرغب في ضم لاعب يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى رغبته في التعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو"، فإن المدير العام للنادي الفرنسي، ليوناردو، لا زال يفكر في التعاقد مع ماتيا دي تشيليو، الظهير الأيمن ليوفنتوس، مشيرة إلى أنه مقتنع بأن اللاعب هو أفضل حل لشغل الجهة اليسرى لباريس.

وأضاف أن ليوناردو يرغب في ضم دي تشيليو كي يحل محل ليفين كورزاوا، والذي من المقرر أن ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل.

وأشار إلى أن باريس سان جيرمان سيعيد فتح المفاوضات مع يوفنتوس، بشأن اللاعب.

جدير بالذكر أن الناديين توصلا لاتفاق بفترة الانتقالات الشتوية الأخيرة حول إجراء صفقة تبادلية ينتقل بموجبها دي تشيليو إلى باريس، مقابل انتقال كورزاوا إلى البيانكونيري، قبل أن يقرر يوفنتوس التراجع.