الملكة إليزابيث: فيروس كورونا المستجد لن يغلبنا

السبت 11 أبريل 2020

قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، السبت، إن فيروس كورونا المستجد "لن يغلبنا" وذلك في ثاني رسالة توجهها خلال أسبوع لحشد عزيمة الشعب في مواجهة المرض .



وقالت الملكة (93 عاما) وهي الرئيسة الفخرية لكنيسة إنجلترا "عيد القيامة لم يلغ" وذلك في أول كلمة تلقيها إلى الآن بمناسبة هذا اليوم المقدس عند المسيحيين، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت:"هذا العام، سيكون عيد القيامة مختلفا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين. لكن عيد القيامة لم يلغ في واقع الأمر، نحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدر ما كنا نحتاج إليه دائما".

وكانت الملكة إليزابيث قد ألقت، الأحد الماضي، خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على العرش على مدى 68 عاما لتقول إن البريطانيين سيهزمون كوفيد-19 إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.

Advertisements

وفي حديث نادر بثته محطات التلفزيون والإذاعة، وجّهت ملكة بريطانيا الشكر للطواقم الطبية التي تتولى التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت: أشكر كل من يبقون في منازلهم لأنهم يساعدون في حماية الضعفاء، ويجنبوننا انتشار فيروس كورونا.

وأكدت في كلمتها التي ألقتها من قصر ويندسور حيث تقيم مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) "نواجه هذا المرض معا وأود التأكيد لكم على أنه إذا ظللنا متحدين وصامدين فسنتغلب عليه".

وتابعت "سنلتقي مرة أخرى.. والأيام الأفضل ستعود من جديد" في إشارة مباشرة لأشهر أغنية بريطانية في سنوات الحرب في حقبة الأربعينيات عندما كانت الملكة في سن المراهقة.