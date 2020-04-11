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شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: إصابات كورونا في إسرائيل زادت 460% والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
صورة أرشيفية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل تضاعفت بنسبة 460% خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت أعداد المصابين بالفيروس حاجز العشرة آلاف. وقالت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، إن "ما يقرب من ثلث الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الشهر الماضي، كانت من المسافرين العائدين إلى إسرائيل من الخارج، وإنه في الأسبوع الماضي، حدثت زيادة بنسبة 460% في الإصابات في إسرائيل". ولفتت إلى أن عدداً من المسافرين هبطوا في مطار بن غوريون بعد عودتهم من الولايات المتحدة، وتحركوا من دون إشراف أو سيطرة من قبل مسؤولي الدولة على الدولة، أو إخضاعهم لإجراءات الحجر. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، اليوم السبت، ارتفاع الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 10505، فيما تم تسجيل 96 حالة وفاة، كما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 191. وقالت قناة "i24 news" الإسرائيلية، إن "ما أحصته إسرائيل حتى الآن من اصابت، ثلثها بين اليهود المتدينين الذين يمثلون 12 في المئة من السكان، بسبب مقاومة أحياء المتشددين لتدابير التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة، وخاصة اعتراضهم على إغلاق الكُنس والمدارس الدينية".
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