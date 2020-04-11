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شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم "السبت"، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن، إلى 381 حالة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة.
وقال جابر، خلال مؤتمر صحافي، إن "الأردن سجل اليوم السبت، 9 حالات إصابة جديدة، 7 منها من عائلة واحدة".
وأضاف، أنه "سجلت أيضا 7 حالات شفاء، 3 من مستشفى الأمير حمزة، و3 من مستشفى الملك المؤسس، وحالة من الخدمات الطبية الملكية".
وأوضح، أن عدد المتواجدين تحت العلاج في مستشفى الأمير حمزة أصبح 133 حالة، و39 في مستشفى الملك المؤسس، أما الخدمات الطبية 19 حالة.
وأشار إلى أن التذبذب في الأرقام لا يقلق وزارة الصحة، وأنه "عندما تصاب حالة نتوقع أن تظهر حالات في أسرته بعد خمسة أيام".
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