- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى وجهات محددة من مبنى 3 والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
أعلنت مطارات دبي عبر موقعها الالكتروني أنه اعتبارًا من 12 أبريل، ستستأنف شركة طيران الإمارات عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي، وفقا للبيان.
ونصحت مطارات دبي في بيان لها الركاب بالاتصال بشركة طيران الإمارات مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجز السفر. وقالت ان جميع الركاب المغادرين سيخضعون للمسح الحراري، وطالبت الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.
يأتي هذا الإعلان بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات اعتبارًا من 24 مارس وحتى إشعار آخر. وبصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال هذه الفترة.
وتواصل مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة عملائنا الكرام ومجتمعنا وموظفينا.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى وجهات محددة من مبنى 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.