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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تقرر تخصيص دعم إضافي لمواجهة وباء كورونا والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
اقرت الحكومة اليمنية في إجتماعها اليوم عبر الإتصال المرئي، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، تخصيص مبلغ 5 مليار ريال كدعم إضافي لدعم قدرات القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا.
واطلع الإجتماع على تقرير نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي، حول الإجراءات المتخذة في ضوء تسجيل اول حالة اصابة مؤكدة بالفيروس في حضرموت، وما تم في هذا الجانب بالتنسيق بين اللجنة ووزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت.
واستعرض بهذا الخصوص، التحركات الحكومية التي تمت منذ الاعلان عن تسجيل اول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وما قبلها، ومتابعته لإجراءات السلطة المحلية في حضرموت بالتعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ الاحتياطات المطلوبة.. مؤكدا ان الحكومة ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة ومنها توفير ثلاثة ألآف فحص فوري للمحافظة لتوسيع دائرة الفحص ليتركز الفحص الدقيق على الحالات المشتبه بها .
ونوه بالدعم المقدم لليمن من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة كورونا واهمية تعزيز الدعم من قبل المانحين وشركاء اليمن في التنمية من المنظمات والدول المانحة في هذا الجانب.
بدوره، عرض وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، تفاصيل عن الحالة المؤكد اصابتها بفيروس كورونا لمواطن يمني والمكتشفة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وان حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، اضافة إلى التجهيزات التي تم رفد المحافظة بها.. موضحا أن عائلة المصاب والدوائر الذي احتك بها في عزل منزلي تحت الرقابة من السلطات
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