- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد الحالات الخطرة.. 643 وفاة جديدة بـ“كورونا“ في فرنسا والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلنت فرنسا اليوم السبت أنها سجلت 643 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تراجع عدد الحالات الخطرة.
وبحسب المدير العام للصحة جيروم سالومون، فقد ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 13832 وفاة، بعد تسجيل 353 وفاة جديدة في المستشفيات و290 أخرى في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى.
وأضاف أنه تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى في أقسام الإنعاش لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ عددهم 6883، أي بتراجع 121 حالة عن اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع عدد الحالات الخطرة.. 643 وفاة جديدة بـ“كورونا“ في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.