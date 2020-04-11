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تراجع عدد الحالات الخطرة.. 643 وفاة جديدة بـ“كورونا“ في فرنسا

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

صورة أرشيفية

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أعلنت فرنسا اليوم السبت أنها سجلت 643 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تراجع عدد الحالات الخطرة.

وبحسب المدير العام للصحة جيروم سالومون، فقد ارتفعت حصيلة في فرنسا إلى 13832 وفاة، بعد تسجيل 353 وفاة جديدة في المستشفيات و290 أخرى في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى.

وأضاف أنه تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى في أقسام الإنعاش لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ عددهم 6883، أي بتراجع 121 حالة عن اليوم السابق. ‎

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