انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠ وزير الصحة التركي: ارتفاع إصابات كورونا يتوافق مع زيادة عدد الفحوصات

السبت 11 أبريل 2020

صورة أرشيفية

صرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن ارتفاع إصابات كورونا في تركيا يتوافق مع زيادة عدد الفحوصات.

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وأعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، عن تسجيل 95 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1101 حالة.

​وأعلنت الوزارة عن تسجيل 5138 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 52167 إصابة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة