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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة: رئيس الوزراء البريطاني يجب أن يأخذ وقتا للتعافي من كورونا والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحتاج لوقت للتعافي من مرض كوفيد-19 بعد أن أمضى ثلاث ليال في العناية المركزة واستعان بجهاز للتنفس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن باتيل في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، اليوم، السبت، قولها: "الرسالة لرئيس الوزراء مفادها أننا نريده أن يتحسن وهو يحتاج لبعض الوقت كي يستريح ويسترد عافيته ويتماثل للشفاء".
وتابعت قائلة: "هذا ضروري للغاية.. وكل مجلس الوزراء سيدعم تلك الرسالة. من المهم للغاية أن يتحسن رئيس حكومتنا وأعتقد أن ذلك أولوية وينصب عليه التركيز حاليا".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد نقل إلى قسم العناية المشددة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت مصادر مقربة أن حالته الصحية لم تتحسن.
وكانت الحكومة قد أعلنت نقله إلى المستشفى، الأحد الماضي، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.
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