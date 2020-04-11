هل تحرق قطر جثث ضحايا فيروس كورونا ؟

السبت 11 أبريل 2020

أثارت روائح حريق مجهولة المصدر، شكوك القطريين المقيمين والإجانب الذين تساءلوا عن مصدرها وماذا إذا كانت ناتجة عن حرق جثث متوفين بفيروس كورونا المستجد، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت حيال الموضوع.



وغرد مواطنون ومقيمون في قطر، عبر موقع ”تويتر“، متسائلين عن مصدر الروائح المستمرة والغامضة أيضا، حيث بدا أن الإعلاميين والمقربين من دوائر صنع القرار في قطر لا يعرفون السر وراءها.

وكتب الرسام القطري، أحمد المعاضيد، فجر السبت، على حسابه في تويتر: ”الآن أشم ريحة حريق عندي بس ولا بعد ف كل مكان قطر“، بينما جاءت التعليقات متفقة على أن الروائح قوية وفي عموم البلد الخليجي الصغير.

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وبحسب إرم نيوز، كان لافتاً بين من ردوا عليه، أحمد يوسف، وهو ممثل وكالة ”الأناضول“ التركية الحكومية للأنباء، والذي اكتفى بالقول ”عندي وبشدة“، في إشارة إلى عدم قدرة مراسل وكالة أنباء ذات صلات قوية في قطر على الوصول لمعلومات مؤكدة حول مصدر الحرائق التي تشغل السكان.

ويقول مغردون قطريون، إن الحريق ناجم عن تغير في اتجاهات الرياح التي تمر عبر مكب للنفايات، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي يدعم تلك الرواية حتى الآن، بينما شكك فيها آخرون.

وأظهر القطريون في تغريدات عبر ”تويتر“ حجم قلقهم من روائح الحريق التي تخللت إلى مساكنهم، وباتت تسبب لهم مصدر إزعاج، وسط مطالب للحكومة بتوضيح ما يحدث.

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 2728 حالة، مقابل تعافي 247 حالة، وتسجيل ستة وفيات بالمرض.