شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في العراق ترتفع إلى 1318 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا " في العراق إلى 1318 إصابة مؤكدة, بعدما سُجلت 39 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وكركوك وكربلاء وواسط والمثنى. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين في بغداد والسليمانية ,مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 72 حالة. فيما سُجلت 51 حالة شفاء تام جديدة في كل من بغداد والنجف وأربيل والبصرة والمثنى ونينوى وبابل, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 601 حالة.

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