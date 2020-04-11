العراق: انطلاق المرحلة الثانية من عمليات (أبطال النصر)

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الكوثراني بغداد ـ عواصم ـ وكالات: اطلقت القوات العراقية أمس المرحلة الثانية من عمليات “أبطال النصر الثانية”، باتجاه عدد من الأهداف المرسومة، أبرزها تمشيط المناطق المحاذية للحدود الأردنية والسعودية. ونقلت قناة “السومرية نيوز” عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح القول إن “الصفحة الثانية ستكون بأربعة محاور رئيسة حيث سيطهر المحور الأول الشريط الحدودي بين العراق والأردن بإسناد من المحور الثاني الذي سيتجه نحو الشريط الحدودي العراقي السعودي باتجاه أهداف محتملة”. وأضاف مصلح أن “الصفحة الثانية ستركز على أهداف حيوية ومناطق لم تدخل من قبل حيث سيتجه المحور الثالث والرابع باتجاه وادي حوران وعدد من المناطق التي توصف بطبيعة جغرافية صعبة والتي يستغلها العدو للاختباء والتمويه من قواتنا وطيران الجيش”. وأشار قائد العمليات إلى أن “العملية مستمرة بالتنسيق مع الجيش العراقي والحشد العشائري المتمثل بفوج درع القائم وحشد الرطبة والتنسيق الكبير مع العمليات المشتركة”.

على صعيد آخر، عرضت الولايات المتحدة ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين ب”حزب الله” في العراق والذي كان مساعدا للجنرال قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني والذي قتل في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في بغداد في يناير.

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