الصحة العالمية تحذر من مخاطر رفع القيود قبل الأوان ٫٫ كورونا يواصل الانتشار وأكثر من 103 آلاف وفاة حول العالم

ـ السعودية تؤكد استمرار تعليق الصلاة بالمساجد والكويت تسجل أعلى حصيلة يومية للمصابين

ـ إصابات جديدة بالإمارات وقطر وحملات لفحص العمالة الوافدة في البحرين

ـ 43 طبيبا مصابا في مصر والعراق يفتح الأجواء لإعادة عالقيها بالخارج

ـ 3 وفيات جديدة في المغرب وعزل مدينة بشري في لبنان

ـ ارتفاع المصابين في فلسطين وإسرائيل وتسجيل 125 وفاة جديدة في إيران

ـ الوفيات في أميركا تقترب من 19 ألفا وبريطانيا تسجل 980 حالة وفاة فى يوم واحد

ـ إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي و إيطاليا تمدد العزل العام

ـ فرنسا تعلن تجاوز الذروة و4 آلاف إصابة جديدة في ألمانيا

ـ تركيا تفرض إغلاقا لجميع المدن الرئيسية وأكثر من 1600 إصابة جديدة في روسيا

ـ 46 إصابة جديدة في بر الصين و(أساور) لرصد مخالفي الحجر في كوريا الجنوبية

ـ الهند تمدد الإغلاق وبنجلاديش تتوسع في إجراءات العزل

ـ ارتفاع الإصابات في باكستان وإندونيسيا والأرجنتين تمدد القيود

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

يواصل فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ الانتشار حول العالم، حيث أظهرت أحدث الإحصائيات حول انتشاره تجاوز إجمالي الإصابات به مليونا و710 حالات إصابة، تعافى منهم أكثر من 382 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. بينما تأكد وفاة 103 آلاف و512 آخرين بسبب المرض. يأتي ذلك فيما، دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، كما حذرت من أن الوضع يتفاقم في أفريقيا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي مساء امس الاول إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود لكن في الوقت نفسه “فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة” للفيروس. وأضاف أن هناك “تباطؤا” في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك “تسارعا مقلقا” في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.

خليجيا، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية استمرار تعليق الصلاة في المساجد حتى شهر رمضان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تدرس العلاج ببلازما الدم من المتعافين.

وفي دولة الكويت تم الإعلان عن أعلى حصيلة على الإطلاق لمصابي فيروس كورونا المستجد، منذ انتشاره. حيث أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 1154 حالة إصابة. وقد طلب وزير الصحة الكويتي، باسل حمود الصباح، من جميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد، التبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين. بدورها، أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات تسجيل 376 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد. وفي دولة قطر أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 216 إصابة مؤكدة، كما أعلنت ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 227. بدورها نظمت وزارة الصحة في دولة البحرين حملة لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

الى ذلك، أعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى العراق. وفي مصر، أعلنت نقابة الأطباء وفاة ثلاثة أطباء وإصابة 43 آخرين من بين مصابي فيروس “كورونا”، البالغ عددهم 1794، في جميع أنحاء مصر. وكانت وزارة الصحة في مصر قد اعلنت تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما رصدت 95 إصابة جديدة.

في السياق، زاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 110 حالات بعد تسجيل 3 وفيات جديدة بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1448 حالة. بدوره بدأ لبنان أمس تنفيذ قرار عزل مدينة بشري في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت المدينة تزايدا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية. وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 619. وفي دولة فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في مناطق السلطة إلى 268، كما أعنلت السلطات الإسرائيلية، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليبلغ الإجمالي 10505 بينها 191 حالة في وضع صحي خطير.

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دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 125 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد، فيما سجلت الجمهورية الاسلامية الايرانية 1837 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 70 ألفا و29 حالة لغاية الآن بينهم 3987 في وضع حرج”. في السياق، أظهر إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 500 ألف شخص، بينما اقترب حالات الوفاة في الولايات المتحدة الى 19 ألفا مع تحذير المسؤولين من أن من المرجح أن تبلغ حالات الوفاة ذروتها خلال الأسبوع الحالي.

بدورها، أعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل 980 حالة وفاة جديدة أمس الاول وهو أعلى معدل وفيات تسجله فى يوم واحد لتتجاوز بذلك إيطاليا. وفي إسبانيا، قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيل 510 وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس. فيما أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء إيطاليا لاحتواء الفيروس حتى الثالث من مايو. الى ذلك، رجح مسؤولون في قطاع الصحة في فرنسا، أن يكون تفشي فيروس كورونا في مدينة ميلوز، أدمى بؤرة للفيروس في فرنسا قد تجاوز ذروته. وقال رئيس فريق الحالات العاجلة في خدمة الإسعاف بمدينة مولوز بشرق فرنسا، مارك نويزيت، إن هناك تغييرات وإن “الأمور بدأت تتحسن”.

من جهته، أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 4113 حالة إلى 117658 حالة. بدورها ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضا إلى 24900. وفي تركيا، قالت وزارة الداخلية إن اسطنبول وأنقرة ومدنا أخرى كبيرة سيتم إغلاقها لمدة يومين اعتبارا من مساء امس الاول لمكافحة انتشار مرض كوفيد 19 وذلك في الوقت الذي زاد فيه عدد المتوفين بالمرض على الألف. وفي روسيا، رصدت السلطات الصحية 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 13584.

من جهتها، أعلنت الصين زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تحاول فيه السلطات وقف موجة ثانية من كوفيد 19 ولا سيما من الإصابات الواردة من الخارج والتي لا تظهر عليها أعراض مع رفع القيود على السفر. وأعلن بر الصين الرئيسي 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن 42 حالة قبل يوم. في سياق متصل، أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية عزمها استخدام أساور تتبع لرصد الأشخاص الذين يتحدون أوامر الحجر الصحي.

على صعيد متصل، مددت بنجلادش إجراءات العزل العام في أنحائها لمدة 11 يوما، كما جرى نشر الجيش في جميع أنحاء بنجلاديش لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، بدورها، قررت السلطات الهندية تمديد حالة الإغلاق العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وفي باكستان ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 4793، وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أمس أن عدد حالات الوفاة جراء انتشار الفيروس في باكستان ارتفع إلى 68 شخصًا. وفي إندونيسيا، قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن بلاده سجلت 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 3842 حالة.

الى ذلك، قال الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز في كلمة عبر التلفزيون إنه سيتم تمديد إجراءات العزل العام التي تم فرضها‭ ‬الشهر الماضي كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا حتى 27 أبريل. وأضاف أن هذا الإجراء لن يسري إلا على المدن الرئيسية.