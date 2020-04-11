الجيش السوري يشتبك مع (دواعش) في البادية الشرقية

مباحثات روسية تركية بشأن إدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ عواصم ـ وكالات:

اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع مجموعات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في البادية الشرقية لسوريا وقتلت عددا منهم وجرحت آخرين وأجبرت من تبقى على الفرار. وبحسب مصدر عسكري فإن “وحدة من الجيش العربي السوري رصدت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش كانت تحاول التسلل والتحرك بين منطقة الوعر جنوب شرق بلدة السخنة في أقصى بادية حمص الشرقية”. وأضاف المصدر أن: “عناصر الجيش استهدفوا المجموعة بمختلف الوسائط النارية الرشاشة والمدفعية وتمكنوا بعد الاشتباك معها من إيقاع عدد من المسلحين قتلى ومصابين وإجبار الباقين على الانكفاء والفرار” . وأفاد المصدر، أن: “قوة عسكرية من الجيش اشتبكت مع مسلحين من التنظيم في محيط إحدى النقاط العسكرية المتمركزة شرق المحطة الثالثة، بالتزامن مع تنفيذ الجيش رمايات مدفعية أوقعت عدداً من المسلحين بين قتيل وجريح”.

سياسيا، بحث نائبا وزيري خارجية روسيا وتركيا، سيرجي فيرشينين وسادات أونال، الاتفاقيات حول إدلب السورية ودفع العملية السياسية في سوريا. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “تم بحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن استقرار الوضع في إدلب، بالإضافة إلى مهام دفع العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″.