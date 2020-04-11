محادثات سودانية إثيوبية بشأن توترات أمنية على الحدود

الخرطوم ـ وكالات: أجرى السودان محادثات عسكرية مع إثيوبيا بعد يومين من تصريحات رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قال فيها إنه لن يسمح بالتعدي على الأراضي السودانية، مشددا على عدم التراجع عن حماية حدود السودان.

جاءت تصريحات البرهان خلال تفقده لقوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة في حماية الحدود الشرقية للسوادن. وبحسب صحيفة “السودان اليوم”، التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الوفد العسكري الإثيوبي، برئاسة رئيس هيئة الأركان الإثيوبي، آدم محمد، وحضره رئيس هيئة الأركان السوداني، محمد عثمان الحسين. وكان البرهان، قد أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحثا خلاله عددا من القضايا إلى جانب التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وتأتي زيارة الوفد العسكري الإثيوبي للسودان، على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها الحدود بين البلدين.

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