رياضة 2020-04-11 | 21:11 6,214 مشاهدة تواصل وزارة الشباب والرياضة، عمليات الادامة والصيانة للملاعب في العراق خلال أيام حظر التجوال بسبب إجراءات محاربة فيروس كورونا وتوقفت مباريات دوري الكرة الممتاز، منذ مطلع اذار الماضي بسبب توصيات خلية الازمة بمكافحة الفيروس المستجد. وأجرت ملاكات الوزارة، اليوم السبت، اعمال الصيانة بملعب كربلاء الدولي (39 الف متفرج).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ملعب كربلاء الدولي يتحدى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.