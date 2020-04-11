الاعلام والاتصالات وجامعة البصرة يعلنان عن اطلاق المنصة التعليمية لطلبة الكليات

وقال مدير مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية صفاء صالح مهدي، ان "المنصة التي حملت اسم (لنتعلم) ستعمل على ربط كل المواقع التعليمية للجامعة برابط واحد يسهل على الكوادر التعليمية والطلبة سهولة الولوج والتصفح".

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واضاف، ان "المنصة تم برمجتها وتصميمها بالتعاون مع مركز الحاسبة الالكترونية في جامعة البصرة، فضلا عن شركتي الخدمات الذكية لتكنولوجيا الأعمال والتدريب، صفوة الاعمال".

ولفت الى انه "يمكن الدخول للمنصة عبر الرابط http://elc.uobasrah.edu.iq