كورونا.. تسجيل أكثر من 250 وفاة جديدة في ولاية اميركية

أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل ميرفي، أن السلطات الصحية سجلت 251 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، ليرتفع العدد الإجمالي لوفياتها إلى 2183. وأضاف في حديثه للصحفيين أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بـ3599 حالة، ليبلغ إجمالي الإصابات 58151. وأشار ميرفي إلى أن 7618 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، منهم 1746 موجودون في وحدات العناية المركزة، فيما يعالج 1650 بأجهزة التنفس الصناعي.



وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم، بأن وفيات وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم، بأن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت وفيات إيطاليا بعد تسجيل 19600 حالة.

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