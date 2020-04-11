قوة امنية تعتقل صحفياً شرق الرمادي

افاد مصدر محلي، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت صحفياً شرق الرمادي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية اعتقلت، مساء اليوم، صحفيا في منطقة حصيبة شرق الرمادي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقل هو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين".