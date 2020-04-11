سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر اليوم السبت هزة أرضية على بعد 36 كم غربي مدينة مرسى مطروح، دون وقوع إصابات بشرية.
وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي إلى أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات، موضحا أن الهزة كانت بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.
وأضاف أن "مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن بقربها من بعض المناطق النشطة مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى".
وأضاف أن "مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن بقربها من بعض المناطق النشطة مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى".
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.