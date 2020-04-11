الاعلام الرقمي: منشورات الاطفال على التيك توك تنتهك خصوصية العائلات

اكد مركز الاعلام الرقمي DMC، السبت، ضرورة قيام الاهل بمراقبة منشورات وحسابات الابناء على منصة تيك توك التي بدأت تشهد رواجا كبيرا في العراق.

واشار فريق الرصد في المركز الى "وجود عشرات الحسابات يقوم بانشائها اطفال لايتعدون السن القانونية التي تسمح لها بعمل الحساب، ويقومون من خلالها بنشر فيديوهات خاصة لعوائلهم من دون علم تلك العائلات".

واوضح المركز ان "العديد من الفيديوهات تخترق خصوصية هذه العائلات وتكشف عن حياتهم الشخصية بشكل فاضح، وان الكثير من الاباء لايعلم بما يجري وما ينشر ابنائهم وبناتهم".

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وبين المركز ان "اليقظة والحذر مطلوبين في هذه الحالة ويجب معرفة ماينشر هؤلاء المراهقين من فيديوهات عن حياتهم الشخصية في داخل البيت وعلى نحو يخلو من اي احترام لخصوصية البيت واسراره".

ونوه المركز الى ان "تيك توك غير موجه لمن هم دون الـ13 عاما، وحسب شروط استخدام المنصة ربما يكون هذا العمر اعلى بسبب المتطلبات التنظيمية المحلية".

وكان مركز الاعلام الرقمي اوضح، في 15 كانون الثاني 2019، ان الواتساب هو التطبيق الاكثر تحميلا في عام 2019 يليه تطبيق TiKTok الذي قفز مرتبتين مقارنة بترتيب 2018 والذي حقق نموا مذهلا في عدد التحميلات اوصله لقائمة التطبيقات العشرة الاكثر تحميلاً.