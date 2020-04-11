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عمليات بغداد تعلن القبض على اكثر من 19 ألف مخالف للحظر منذ 17 اذار

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن القاء القبض على اكثر من 19 ألف مخالف للحظر منذ 17 اذار

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الحادي عشر من شهر نيسان الجاري، من القاء القبض على ١٩٨٠٢ مخالفاً، فيما حجزت ١٢٠٥ عجلة ودراجة نارية مختلفة".

 

وأضاف البيان أنه "بلغ عدد الغرامات ٤٦٢٩٨ غرامة، كما سهلت دخول ١٤٧٤٩ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

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