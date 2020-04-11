رئيس وزراء ولاية ألمانية يناشد المواطنين التحلي بالصبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

ناشد رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر المواطنين في الولاية بالتحلي بالصبر من أجل التغلب على أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال زودر اليوم السبت في ميونخ بحسب نص كلمة له بمناسبة عيد الفصح نشرت قبل إلقائها: "لن نتمكن من التعامل بعد احتفالات الفصح كما كان الحال من قبل".

وحذر زودر قائلاً: "من يخفف القيود قبل الوقت المناسب يخاطر بانتكاسة في الإصابة بالمرض"، مبيناً أنه ما دام لم يتم التوصل إلى لقاح أو أية أدوية، فإن الحذر مطلوب.

وعلى الرغم من ذلك أبدى زودر ثقته حيث قال: "خبراؤنا يقولون: نحن نسيطر ببطء على كورونا"، مؤكداً بالقول إنه تمت الحيلولة دون نقل العدوى لأكثر من 50 ألفاً آخرين في بافاريا.