المرصد السوري يعلن وصول 300 مرتزق موالي لتركيا إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، وصول نحو 300 مرتزق من فصائل "السلطان مراد" ولواء "صقور الشمال" و"فيلق الشام" إلى ليبيا يوم أمس الجمعة.



وقال المرصد إن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين مؤلفة من 150 مرتزقا من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا انطلقت خلال الساعات والأيام الماضية، من مركز مدينة عفرين، وتوجهت بواسطة حافلات نقل تركية إلى الحدود.

وأضاف المرصد في بيان له، أن تركيا تواصل إرسال “مرتزقتها” من الفصائل السورية الموالية لها، للحرب في ليبيا.

وتكثف تركيا تزويدها حكومة الوفاق بالمرتزقة والأسلحة، لا سيما عقب مقتل عدد كبير منهم بالمعارك الأخيرة الدائرة في طرابلس وشرق مصراتة.

Advertisements

وقال المركز إن أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية وصلت حتى الآن إلى نحو 5050، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا.

وأوضح المرصد أن عدد القتلى من المرتزقة بلغ 17 فردا خلال الساعات والأيام الماضية، فيما بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 182 مقاتلا.

وأشار المرصد إلى انتماء غالبية القتلى لفصائل “لواء المعتصم" وفرقة "السلطان مراد" ولواء "صقور الشمال" و"الحمزات" و"سليمان شاه”.

وأشار المرصد إلى أن المرتزقة قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وحقق الجيش الليبي مكاسب ميدانية جديدة شرق مصراتة، حيث سيطر على أجزاء واسعة من محور بوقرين وتقدم نحو محور الوشكة السدادة، كما كبد المليشيات خسائر كبيرة، وتمكن من إسقاط أعداد كبيرة من القتلى والإصابات في صفوف قوات الوفاق.

وتستمر خروقات المليشيات المدعومة تركياً والمعززة بأسلحة تركية ومرتزقة سوريين وأفارقة للهدنة المعلنة لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا وسابقتها المعلنة بجهود دولية منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي