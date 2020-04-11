الجيش الليبي يتهم تركيا بإستهداف شحنات الأدوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

إتهمت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي الطيران التركي المسيّر بقصف شحنات الأدوية والمواد الغذائية المتجهة للمناطق والمدن الليبية.



وقالت إدارة التوجيه المعنوي، في بيان لها، الجمعة، إن الطيران التركي المسيّر يواصل عدوانه على ليبيا، حيث استهدف سيارات الأدوية والمواد الغذائية المتجهة للمناطق والمدن التي توليها وزارة الصحة اهتماما كبيرا لمكافحة وباء كورونا.

وأضافت الإدارة أن الطائرات التركية تستهدف المدنيين والأحياء المكتظة بالسكان والمزارع في ترهونة، مشيرة إلى أن الجيش الليبي يكثف دعمه للقطاع الطبي، حيث تقوم اللجنة العليا لمكافحة الجائحة بتجهيز مستشفيات عزل وتزويد المدينة بمساعدات ومواد طبية.

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وتابع البيان أن المليشيات المدعومة من تركيا تواصل خرق الهدنة، وصرف أموال الليبيين على الأسلحة وجلب المرتزقة، دون اكتراث بصحة الليبيين فى ظل الأزمة الإنسانية الحالية.

ويستهدف العدوان التركي صهاريج الوقود ومخازن السلع الأساسية والمواد الطبية في مدن الأصابع وترهونة وبني وليد، كما شن نحو 11 غارة على منطقتي تنيناي وأشميخ جنوب بني وليد.

وطالب مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة الجيش الليبي بتحمل مسؤولياته والدفاع عن المدينة ومشروعية معركة الجيش في استعادة ليبيا وتحريرها من الإرهاب و"المرتزقة الأتراك".

وأصدر المجلس، أمس الخميس، بيانا جاء فيه، أن القصف التركي يعيد للأذهان تاريخ الأتراك في ليبيا وإرثهم "البغيض".

واستهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي تجمعات للمليشيات، ودمر 15 آلية مسلحة للحشد المليشاوي شرق مصراتة صباح الجمعة