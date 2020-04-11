ميليشيات تركيا تقصف منازل المدنيين في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت الميليشيات الإرهابية ومرتزقة تركيا، من جديد منازل الليبيين في العاصمة طرابلس، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمهم بحق المدنيين.



وقالت مديرية أمن النواحي الأربعة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، السبت، إن المليشيات تواصل جرائمها بحث المدنيين، وتقصف باستمرار منازل المنازل في طرابلس، بالقدائف والصواريخ.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أن القصف التركي نال مناطق قصر بن غشير، وبئر التوتة، وبئر العالم، وفندق الشريف، وسوق السبت واسبيعة وغيرها في العاصمة.

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وشدد البيان على أن القصف تسبب في أضرار لمنازل، ومزارع وممتلكات المدنيين الأبرياء، وأدى لانقطاع الكهرباء عن هذه المناطق.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش الليبي، والمليشيات خلال الـ3 أيام الأخيرة، بعد اختراق الأخيرة للهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

وسبق وحاولت المليشيات الإرهابية تنفيذ أكبر هجوم شاسع على منطقة الزاوية العسكرية 27 مارس/آذار الماضي، حيث هاجمت قاعدة الوطية وخسرت على إثرها مدن زلطن والجميل والعسة ورقدالين.

ووصل الجيش الليبي إلى حدود مدينة زوارة التي تعد أحد أهم منافذ السلاح التركي إلى ليبيا، إضافة إلى نقاط عسكرية مهمة قرب الحدود التونسية.