شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 619 في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم السبت، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 619. وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام ،إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 20 وفاة". وأشارت إلى إجراء 515 فحصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية. ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.





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