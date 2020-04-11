شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 17 في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم السبت، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحافي حسبما أفادت وكالة الأنباء السودنية (سونا)، إن "الحالتين تتلقيان حالياً الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل". واشارت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما، لافتة إلى أن إجمالي الحالات المشتبه فيها بلغت 238 حالة بجميع مراكز العزل بالسودان. ودعت جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية، والاتصال إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي حالات مصابة، بالجهات المعنية.





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