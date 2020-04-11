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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات كورونا في باكستان إلى 4793 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 4793، اليوم السبت، مقابل 4700 حالة أمس الجمعة. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أمس أن عدد حالات الوفاة جراء انتشار الفيروس في باكستان أرتفع إلى 68 شخصاً. وأقيمت مخيمات في مختلف أنحاء مدينة لاهور لتوزيع أموال على المحتاجين، طبقاً لبرنامج طوارئ، تم تدشينه لمساعدة المحتاجين. وقال دانيش افضل، نائب مفوض مدينة لاهور أنه تم إقامة مخيمات في 30 منطقة مختلفة بالمدينة، وسيتم تقديم أموال لـ"59 ألف شخص". وكانت السلطات الباكستانية قد قررت إعادة تشغيل بعض المصانع التي تم إغلاقها في إطار إجراءات الغلق الاقتصادي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، في الوقت الذي تتوقع فيه الدولة تراجع صادراتها خلال الشهرين المقبلين بنسبة 50% سنوياً. يأتي ذلك فيما يعتزم صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف دفعة مساعدات إضافية لباكستان بقيمة 1.4 مليار دولار الأسبوع المقبل.
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