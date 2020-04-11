السيول والفيضانات تلحق أضراراً بـ16 محافظة إيرانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
قال رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ في الهلال الاحمر الايراني مرتضى سليمي، إن "16 محافظة تضررت جراء السيول والفيضانات خلال الـ 72 ساعة الماضية وإغاثة 1052 شخصاً في البلاد". وأضاف سليمي، في تصريح صحفي اليوم السبت أن رجال الاغاثة والانقاذ في الهلال الأحمر قاموا بعمليات الاغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية. وتابع أنه تم إخلاء 69 منزلاً من مياه الفيضانات إلى مناطق آمنة. تأتي السيول والفيضانات لتزيد معاناة إيران التي تكافح تفشي فيروس كورونا الذي حصد أرواح 4232 شخصاً فيما أصاب 68192 آخرين، بحسب اخر البيانات التي نشرت الجمعة.
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