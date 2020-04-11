الأردن: تفاؤل بوقف انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

قال مسؤول أردني اليوم السبت، أن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات أمس الجمعة ولأول مرة منذ أسابيع. وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا في المملكة العميد الركن مازن الفراية إن "الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جداً ونتائج فحوصات الأمس كانت صفر إصابة، حيث أجرينا 1570 فحصاً خلال يوم واحد". وأضاف في تصريحات لقناة المملكة الرسمية، أن "التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده وهذا هو المبتغى والغاية". وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليل أول أمس الخميس إلى أمس الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وأوضحت أنها ستسمح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم، اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد وحتى الساعة السادسة مساء. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة متلفزة وجهها للشعب الأردني مساء أمس "قريباً، ستقام الصلوات في المساجد والكنائس وستعود الحياة للشوارع والأسواق، وسيعود العمال إلى مصانعهم والموظفون إلى مؤسساتهم، وسنرى أبناءنا وبناتنا الطلبة يخرجون كل صباح إلى مدارسهم وجامعاتهم"، وأضاف "قريباً، كل هذا سيتحقق، شدة وبتزول إن شاء الله". وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الأردن حتى مساء أمس 372 حالة، من ضمنها 170 حالة شفيت وغادرت المستشفى و7 حالات وفاة. وقررت الحكومة الأردنية في 18 الشهر الماضي تعطيل عمل الوزارات و الدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف أبريل(ننيسان) الماضي ثم فرضت في 21 من الشهر ذاته حظر تجول شاملاً. وخفف الحظر لاحقاً فسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمح للمواطنين بالخروج سيراً للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم وفي ساعات محددة. وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر، وأوقفت عمان في 17 مارس(أذار) الماضي الرحلات الجوية من المملكة وإليها، وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم لاحتواء الوباء.

