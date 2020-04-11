شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 110 في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 110 حالات. وأشارت الوزارة في بيان صحافي حسبما أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي، إلى تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات الي المغرب إلى 1527 حالة. ولفتت إلى شفاء 19 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 6307 حالات. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.





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