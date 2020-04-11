تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
أرسلت تونس، اليوم السبت، بعثة طبية إلى ايطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وغادرت البعثة في طائرة عسكرية نحو مطار مدينة ميلانو عاصمة إقليم لومبارديا، الأكثر تضرراً بالفيروس في إيطاليا. وقال بيان الرئاسة التونسية إن "البعثة ستعاضد مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشي فيروس كورونا في هذا البلد الصديق". وتضم البعثة ممرضين وأطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش الطبي وفي الأمن البيولوجي. وتعد ايطاليا القريبة من تونس وتضم أكثر من 200 الف مهاجر تونسي، البلد الأكثر تضرراً في العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في وفاة أكثر من 18 ألفاً في هذا البلد. وأعلنت تونس عن 671 إصابة مؤكدة و 25 حالة وفاة بالفيروس حتى يوم الجمعة.
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