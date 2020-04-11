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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفغانستان: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
أرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 555، بعد أن سجلت وزارة الصحة العامة 34 حالة إصابة جديدة اليوم السبت، محذرة المواطنين بالبقاء في المنزل، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم. وقال أحد المستشارين لدى وزارة الصحة العامة وحيد مجروح في مؤتمر صحفي إنه "من بين الحالات الـ34، 8 حالات في كابول و 8 بإقليم هيرات و 5 بإقليم قندهار و 4 بإقليم نمروز و 4 بإقليم وردك وحالتان بإقليم بلخ وحالة واحدة بإقليم جور وأخرى بإقليم باغلان وأخرى بإقليم بادغيس. وأكد مجروج حالتي وفاة بالمستشفى الأفغاني الياباني في كابول مساء أمس الجمعة، وهو مركز العلاج الوحيد لمرضى كوفيد19 في كابول. وارتفعت حالات الوفاة بسبب المرض حتى أمس إلى 16. وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يسعون لدخول المستشفيات أرتفع مشيراً إلى أنه سيتم إصابة الملايين بالفيروس إذا لم يتم اتخاذ الإغلاق الكامل على محمل الجد.
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