الصحة الإيرانية: إصابات كورونا تجاوزت 70 ألفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أمس لأكثر من 70 ألف شخص، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4357، بعد تسجيل 125 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وتأتي الأرقام الإيرانية الجديدة تزامنا مع استئناف العمل فيما يسمى بالشركات منخفضة المخاطر في جميع أنحاء البلاد أمس، باستثناء العاصمة طهران التي يبدأ فيها في 18 أبريل المقبل.

ويشتبه عدد من الجهات في أن الأرقام الرسمية الإيرانية أقل مما هي عليه في الواقع. وشكك مسؤولون من منظمة الصحة العالمية، وقالوا إنها تصل إلى ضعف الأرقام المعلنة 5 مرات.

أرقام كورونا الرسمية في إيران

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70029 إصابة.

4357 وفاة.

3987 في حالة حرجة.

1837 إصابة في 24 ساعة.

125 وفاة في 24 ساعة.