السيول والفيضانات تلحق أضرارا بـ16 محافظة إيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
قال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي إن 16 محافظة تضررت جراء السيول والفيضانات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأغيث 1052 شخصا في البلاد.
وأضاف سليمي، في تصريح صحفي أمس، أن رجال الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر قاموا بعمليات الإغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وتابع أنه تم إخلاء 69 منزلا من مياه الفيضانات إلى مناطق آمنة.
تأتي السيول والفيضانات لتزيد معاناة إيران التي تكافح تفشي فيروس كورونا.
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