رد أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على النائب جميل السيد، متوجهاً له بالقول: "إلى .... بشار، اغلب صفات الانسان وراثية الا صفة .... فهي مجهود شخصي، اليس ذلك يا جميل؟".
وأضاف: "انهيار اعصابك لن يعفيك من السقوط في مزبلة التاريخ، وكلما نطقت بتغريدة تكشف عن نفسيتك المريضة"، متابعاً: "اللهم نعوذ بك من الحاقد والحاسد والخبيث، صفات مضافة ....".
تجدر الإشارة إلى أن "النشرة" اضطرت إلى حذف بعض العبارات من موقف الحريري، نظراً إلى أنها تتضمن إهانات شخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري لجميل السيد: انهيار اعصابك لن يعفيك من السقوط في مزبلة التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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