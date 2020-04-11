أحمد الحريري لجميل السيد: انهيار اعصابك لن يعفيك من السقوط في مزبلة التاريخ

رد أمين عام "تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على النائب ​جميل السيد​، متوجهاً له بالقول: "إلى .... بشار، اغلب صفات الانسان وراثية الا صفة .... فهي مجهود شخصي، اليس ذلك يا جميل؟".

وأضاف: "انهيار اعصابك لن يعفيك من السقوط في مزبلة التاريخ، وكلما نطقت بتغريدة تكشف عن نفسيتك المريضة"، متابعاً: "اللهم نعوذ بك من الحاقد والحاسد والخبيث، صفات مضافة ....".

تجدر الإشارة إلى أن "النشرة" اضطرت إلى حذف بعض العبارات من موقف الحريري، نظراً إلى أنها تتضمن إهانات شخصية.