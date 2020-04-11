جوزيف مسلم: الإستثناءات من حظر التجول سارية المفعول يوم الأحد

أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، في حديث تلفزيوني، أن البقاء في المنازل هو السلاح الحقيقي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ورداً على سؤال، أشار مسلم إلى أن الإستثناءات من قرار حظر التجول، التي تشمل المؤسسات الأمنية والطاقم الطبي والصيادلة والجسم الإعلامي، سارية المفعول يوم الأحد.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسته الأخيرة يوم الخميس الماضي، عن تمديد فترة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، أي من 12 نيسان حتى 26 منه. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والاجراءات.
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