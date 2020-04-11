جوزيف مسلم: الإستثناءات من حظر التجول سارية المفعول يوم الأحد

أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​، في حديث تلفزيوني، أن البقاء في المنازل هو ​السلاح​ الحقيقي في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد.

ورداً على سؤال، أشار مسلم إلى أن الإستثناءات من قرار ​حظر التجول​، التي تشمل المؤسسات الأمنية والطاقم الطبي والصيادلة والجسم الإعلامي، سارية المفعول يوم الأحد.

وكان ​مجلس الوزراء​ قد أعلن في جلسته الأخيرة يوم الخميس الماضي، عن تمديد فترة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، أي من 12 نيسان حتى 26 منه. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والاجراءات.