الرئيس الألماني: فيروس كورونا ليس حربا بل اختبار لإنسانيتنا

اعتبر الرئيس الألماني ​فرانك فالتر شتاينماير​ أن وباء كوفيد-19 ليس حربا بل هو اختبار لإنسانيتنا.

وفي كلمة متلفزة، اعتبر شتاينماير أن "هذا الوباء العالمي ليس حربا، فالأمم لا تقف بوجه أمم أخرى، والجنود لا يواجهون جنودا أخرين. إنه اختبار لإنسانيتنا".

وأضاف متوجها إلى الألمان أن أزمة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "تظهر أفضل ما في الناس وأسوأ ما فيهم. دعونا نظهر للآخرين أفضل ما لدينا".

وفي وقت سابق، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 4113 حالة ليصبح العدد الاجمالي 117658 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة 171 ليبلغ العدد الاجمالي 2544 حالة.