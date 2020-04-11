نتانياهو يأمر بإيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد

كلف رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين ​نتنياهو​، الجهات المعنية في تل أبيب، "بوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد"، حيث سيسمح للطائرات التي أقلعت وهي الآن في طريقها إلى ​إسرائيل​ بالهبوط، على أن يتم وقف جميع رحلات الركاب الجوية التي لم تقلع بعد.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 10505 إصابة، مع رصد ارتفاع ملموس في عدد الحالات الخطيرة، بعد ان وصل إلى 191 شخصاً، 132 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.