نتانياهو يأمر بإيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد

كلف رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجهات المعنية في تل أبيب، "بوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد"، حيث سيسمح للطائرات التي أقلعت وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل بالهبوط، على أن يتم وقف جميع رحلات الركاب الجوية التي لم تقلع بعد.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 10505 إصابة، مع رصد ارتفاع ملموس في عدد الحالات الخطيرة، بعد ان وصل إلى 191 شخصاً، 132 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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