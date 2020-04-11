السلطات الأميركية: ولاية نيوجيرسي سجلت 251 وفاة جديدة بكورونا و3599 إصابة

أفاد حاكم ولاية ​نيوجيرسي​ الأميركية فيل ميرفي، بأن "السلطات الصحية سجلت 251 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في الولاية، ليرتفع العدد الإجمالي لوفياتها إلى 2183 حالة".

ولفت ميرفي إلى أن "عدد الإصابات بالفيروس ارتفع 3599 حالة، ليبلغ إجمالي الإصابات 58151 إصابة"، موضحاً أن "7618 شخصاً يخضعون للعلاج في المستشفيات، منهم 1746 موجودون في وحدات العناية المركزة، في حين يعالج 1650 بأجهزة التنفس الصناعي".

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم، بأن وفيات فيروس كورونا المستجد في ​الولايات المتحدة​ تخطت وفيات ​إيطاليا​ بعد تسجيل 19600 حالة.