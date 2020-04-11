أفاد حاكم ولاية نيوجيرسي الأميركية فيل ميرفي، بأن "السلطات الصحية سجلت 251 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية، ليرتفع العدد الإجمالي لوفياتها إلى 2183 حالة".
ولفت ميرفي إلى أن "عدد الإصابات بالفيروس ارتفع 3599 حالة، ليبلغ إجمالي الإصابات 58151 إصابة"، موضحاً أن "7618 شخصاً يخضعون للعلاج في المستشفيات، منهم 1746 موجودون في وحدات العناية المركزة، في حين يعالج 1650 بأجهزة التنفس الصناعي".
من جهتها، أفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم، بأن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت وفيات إيطاليا بعد تسجيل 19600 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأميركية: ولاية نيوجيرسي سجلت 251 وفاة جديدة بكورونا و3599 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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